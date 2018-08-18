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18 Ağustos 2018 17:36

Ranss AVM’de bayram yoğunluğu

Van’da açtığı 8 mağazasıyla vatandaşların hizmetine kaliteli ürün sunan Ranss AVM’de bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ranss AVM’de bayram yoğunluğu

18 Ağustos 2018 17:36


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ranss AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, her zaman birinci amaçlarının vatandaşlara kaliteli ürün hizmeti sunmak olduğunu belirterek, bu yönde çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Yıllardır kaliteli hizmeti Van halkına uygun fiyatlarla sunduklarını ifade eden Bayram, “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmak için yıl içerisinde sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Bu anlamda Ramazan ayında yüzde 30’a varan indirimlerimiz halkımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Halkımızın bu yönde bizleri tercih etmesi bu memnuniyetlerinin bir göstergesidir. Bizlerde Ranss AVM olarak, teveccühlerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyor, şimdiden Kurban bayramlarını kutluyoruz. Umarız Kurban bayramı ilimiz için, ülkemiz için ve tüm İslam alemi için barışa, huzura ve mutluluğa vesile olur” dedi.


Vatandaşlar ise kaliteli ürünü uygun fiyata kendilerine sunduğu için Ranss AVM yetkililerine teşekkür ettiler.




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