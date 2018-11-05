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Ranss şubelerinde ekmek 50 kuruş

Van’da daha önce tüm şubelerinde yüzde 10 indirime giden Ranss Hipermarketler, bu sefer de ekmek fiyatını 50 kuruşa indirdi.

Van'da daha önce tüm şubelerinde yüzde 10 indirime giden Ranss Hipermarketler, bu sefer de ekmek fiyatını 50 kuruşa indirdi.


Ranss Hipermarketler zinciri, vatandaşların alım gücünün düştüğü son dönemlerde tüm şubelerinde yüzde 10 indirime gitmişti. Yüzde 10'luk indirimin ardından Ranss Hipermarketler zinciri, 6 şubesinde ekmek fiyatlarında ciddi bir indirime giderek fiyatı daha da düşürdü. Vatandaşların olmazsa olmazlarından olan ekmek, Ranss Hipermarketler zincirinde daha önce 59 kuruştan satılırken, tekrar yapılan indirimle 50 kuruştan satılmaya başlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, “Halkımızın daha ucuz ekmek alabilmesi adına böylesi bir kampanya başlattık. Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamından vatandaşlarımızın alım güçlerine katkı sağlayabilmek adına indirimlerimiz daha önce de olmuştu. Bu sefer de şubelerimizde ekmek satışlarından indirime gittik ve ekmeği 50 kuruştan satıyoruz. Her daim Van yararına, Van halkı yararına çalışmalarımıza, yatırımlarımıza devam edeceğiz'' dedi.


Geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatında ciddi bir indirim yapan Ranss Hipermarketler zinciri, tekrar indirim yaparak Merkez, İskele, Hacıbekir, Sosyal Meskenler, Sıhke, Klass ve Kampüs şubelerinde ekmeği 50 kuruştan satıyor.

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