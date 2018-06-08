Ranss’ta bayram alışverişi başladı

Kaliteli ürünü Van’da açtığı 8 mağazasıyla vatandaşların hizmetine sunan Ranss AVM’de bayram alışverişi erken başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ranss AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, vatandaşlara kaliteli ürün hizmeti sunmanın en büyük hedefleri olduğunu ifade ederek, bu yönde çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kaliteli hizmeti Van halkına uygun fiyatlarla sunduklarını ifade eden Bayram, “Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da halkımıza kaliteli ürünü uygun fiyatlarla sunmak için farklı kampanyalar düzenledik. Yüzde 30’a varan indirimlerle Van halkına kaliteyi sunduk. Halkımızın da bu yönde bizleri tercih etmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Vatandaşların şeker tadında bir bayram yaşaması için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Bayram, “Ranss AVM olarak bayramda da Van halkına kaliteyi uygun fiyatlarla sunacağız. Bu anlamda Ranss ailesi olarak tüm halkımızın Ramazan bayramını şimdi den kutlarken Bayramın tüm islam alemine barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.