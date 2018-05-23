Ranss’ta Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayı bereketiyle birlikte geldi. Gerek iftar gerekse sahur alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü. İftar ve sahur alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezlerine akın etti. Ranss AVM’de kaliteyi ucuza bulan vatandaşlar, yerel marketlerin desteklenmesi gerektiğini belirttiler.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Ranss AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, vatandaşlara hizmeti kendilerine şiyar ettiklerini ifade ederek, “Ramazan ayında vatandaşlara hem kaliteli hem de ucuz ürünü sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gerek iftar gerekse sahurda vatandaşların sofralarını süslüyoruz. İnşallah bu yoğunluk Ramazan sonrasında da devam eder. Çünkü biz yerel marketler vatandaşlar için varız. Vatandaşların da bizlere destek çıkmalarını istiyoruz. Bu anlamda herkesin Ramazan’ını kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi.