Ranss’tan 3 mağaza birden

İlk şubesini 15 Mart 2013 tarihinde Cumhuriyet Caddesi’nde açan Ranss AVM, 12 Mayıs tarihinde 3 mağaza birden açarak, mağaza sayısını sekize çıkarıyor. Daha önce merkez, İskele, Edremit, Hacıbekir ve Sosyal Meskenlerde mağaza açarak Van halkına hizmet veren Ranss, kentin üç farklı noktasında da açacağı mağazalarıyla hizmet vermeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ranss AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, ‘Reklam Yok İndirim Var’ sloganları ve ‘Sizde gelin indirimleri yerinde görün’ propagandasıyla yola çıktıklarını ifade ederek, “Zaten var olduğumuz bu sektörde kısa bir süre önce kulvar genişleterek, Vanlılara hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 5 yıllık sürede hem istihdam hem de metrekareyi arttırdık. Son 3 mağazamızla birlikte 20 bin metrekare alanda Van halkına hizmet vermiş olacağız. Daha iyi ve daha kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. ‘Reklam yok indirim var’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, herkesin gelip mağazalarımızı yerinde görmelerini istiyoruz” dedi.

50 bin çeşit ürün ile sektördeki büyümesini hızlı bir şekilde sürdüren Ranss’ın, kentin istihdamına da büyük katkı sağladığını dile getiren Bayram, “Daha önce mağazalarımızda yaklaşık 250 kişi çalışıyordu. Yeni açacağımız mağazalarla birlikte eleman sayımızı 400’e çıkardık. Bu da kentin istihdamına büyük bir katkı sunduğumuzun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz her mahallede bir Ranss AVM açmaktır”

Her zaman yatırımlarını batıya değil doğuya yaptıklarının altını çizen Bayram, “Bu kadar kısa süre içindeki bu hızlı büyümenin tek sebebi bu değil elbette. Bunun yanında özellikle kendilerine hizmet etmeyi görev edindiğimiz Van halkının desteği, duaları, çalışanlarımızın özverisi, tedarikçilerimiz ve dostlarımızın destekleri de çok önemli. Hedefimiz, her mahallede bir tane Ranss mağazası açmaktır. Yüzde 100 yerli sermayemizle Van’a ve Vanlıya hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Yatırımlarımızı batıya değil doğuya yapıyoruz. Bu anlamda il dışındaki hemşehrilerimizin de gelip Van’a yatırım yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

12 Mayıs’ta üç mağazanın toplu açılışını gerçekleştireceklerini belirten Bayram, “12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de Erciş Yolu üzerinde ve Et Balık Kurumu karşısındaki Orsay sitesi altında üç mağazamızın toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Özel sürprizlerin olacağı toplu açılışımıza bütün halkımızı davet ediyorum” dedi.