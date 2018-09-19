Rektör Battal Azerbaycan'da 5 üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı

Dr. Peyami Battal Azerbaycan'da 5 üniversiteyle hem mevlana ve hem de işbirliği protokolü imzaladı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ile gittiği Azerbaycan'da Bakü Devlet Üniversitesi, Nahçivan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı protokolü ile çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

Azerbaycan gezisi ile ilgili açıklama Yapan Rektör Battal daha önceden imzaladıkları mevcut protokollerin varlığına işarete ederek, "Bu protokoller çok uzun zaman önce imzalanmıştı. Hem onları yenileyelim hem de yeni üniversitelerle protokol yapalım istedik. 5 farklı üniversiteyle protokol imzaladık. İnşallah bundan sonra işbirliğimiz artarak devam edecek. Şunu gördük onların Türkiye'ye karşı büyük ilgisi ve sevgisi var. Zaten Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Bu yüzden bu ilişkilerimizi artırarak devam ettireceğiz. Tabi bu süreçlerde bilimsel işbirliği çerçevesinde ilişkilerimiz devam edecek. Zira bilim insanları arasında işbirliği çerçevesinde geliş gidişler oluyor. İşbirlikleri üniversitelerin ve bilim insanlarının birbirlerini daha yakından tanımalarına daha sağlıklı ilişki kurmalarına vesile oluyor. Dolayısıyla anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde hem öğrenci hem de öğretim elemanı değişim süreci başlamış oluyor. Bu süreci daha etkin hale getirerek ortak projeler de yapmayı planlıyoruz. Buna bağlı olarak da sportif müsabakalar, kültürel ortak programlar yapmayı da planlıyoruz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Aynı dili konuşuyoruz. Bu birliktelik ve beraberliği üniversiteler arasında daha da pekiştirmek için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.