Rektör Battal Bakü'de düzenlenen "II. Uluslararası Avrasya Ziraat ve Doga Bilimleri Kongresi"ne katıldı

Dr. Peyami Battal Azerbaycan'da düzenlenen "II. Uluslararası Avrasya Ziraat ve Doğa Bilimleri Kongresi"ne katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan'da aralarında YYÜ'nün de bulunduğu 6 üniversitenin ortaklaşa düzenlediği "II. Uluslararası Avrasya Ziraat ve Doğa Bilimleri Kongresi"ne YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ve Van'dan birçok bilim insanı katıldı. Kongreyle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Battal kongreyi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediğini söyledi. Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeş ülkesi olduğuna dikkat çeken Rektör Battal, "Bilimsel işbirliği çerçevesinde Azerbaycan'da çok verimli bir kongre düzenlendi. Ziraat ve doğa bilimleri alanında değerli akademisyenler çok güzel sunumlar yaptılar. Bu kongrelerin sayısının artması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11-15 Eylül 2018 tarihleri arasından düzenlenen kongrede çok sayıda bilim insanı ziraat ve doğa bilimleri alanında sunumlar yaptı.