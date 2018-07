Rektör Battal, LGS birincisini tebrik etti

Dr. Peyami Battal, Liselere Giriş Sınavında (LGS) Türkiye birincileri arasına giren Selin Can’ı tebrik etti.

Van YYÜ Rektörü Battal, LGS ikinci dönem sınavında bütün soruları doğru yanıtlayarak 485,95 puanla Türkiye birincileri arasına giren Selin Can isimli öğrenciyi, okul yönetimini ve ailesini makamında kabul etti. Açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Battal, Zeve İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin her yıl bir başarıya imza attığını belirtti. Rektör Battal, “Zeve okulumuz ilk açıldığı günden beri hemen hemen her sınavda Van’da ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl itibarıyla kızımız birinci oldu, kendisini tebrik ediyorum. 485,95 puanla birinci oldu. Bu başarıda hem ailenin, hem okul müdürünün hem de öğretmenlerin çok büyük katkısı var. Ben bu anlamda bu başarıda katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Tabi burada en büyük başarı ise kızımızın başarısıdır” dedi.

Yaklaşık 7 yıldır Zeve İlk ve Ortaokulunda eğitim verdiğini hatırlatan Zeve Okul Müdürü Nihat Avcı ise, üniversitenin desteğiyle çok güzel başarılara imza attıklarını belirterek, “Çok güzel başarılar elde ettik. Bugün de bunu yaşıyoruz ve öğrencimiz Van’da çok güzel bir derece elde etti. Öğrencimiz, Türkiye’deki bütün okulları tercih edebilir, ama ailesi burada olduğu için tercihi Van olacak. Bu vesileyle öğrencimizi tebrik ederim” diye konuştu.

Bir başarı elde etmek için düzenli çalışmak gerektiğini tavsiye eden LGS birincilerinden Selin Can isimli öğrenci ise, “İyi başarı için sosyal medya ve arkadaş ortamlarını biraz kısıtlamak gerekiyor. Bu dönemde biraz yoruluyor ve yıpranıyoruz, ama öğretmenlerimizin ve ailemizin katkısıyla bu dönemleri de atlatıyoruz. Hedefim ileride bu çalışmalarımla kardiyolog olmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak istiyorum. Lise için hedefim Van’da kalmak. Bu yüzden İpekyolu İMKB Fen Lisesinde okuyacağım. Tabi liseyi bir hedef olarak görmüyorum. Asıl hedefim üniversite için ve geleceğim için çalışmak” şeklinde konuştu.