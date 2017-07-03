Rektör Battal, sosyal medya içerikli makaleye konu oldu

Dr. Peyami Battal attığı 13 bin 900 twit ile konu edildi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi Yusuf Bahadır Doğru tarafından yazılan "Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter: Rektörlerin Twitter Kullanım Analizi" başlıklı bilimsel makalede, Türkiye’de Twitter hesabında en çok takipçisi olan 2 rektör ile en çok twit atan 2 rektörün 2015 yılındaki sosyal medya hesapları analiz edildi. Rektörlerin hangi konularda mesajlar paylaştığı, öğrencilerin sorunlarına yaklaşımı ve iletişimi güçlendirme konusunda takipçileri ile nasıl etkileşim kurduklarının on iki farklı kategoride Twitter içerik analizine tabi tutulduğu makalede, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal’ın takipçileriyle çift yönlü iletişimi en yoğun kullanan rektör olduğuna vurgu yapıldı.

Makalede Rektör Battal’ın Twitter üzerinden öğrencilerin ve diğer paydaşların sorduğu sorulara cevap verdiği, öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik tweetler gönderdiği ifade edildi. Makalenin sonuç kısmında rektörlerin öğrenciler ve paydaşlar ile interaktif iletişim kurma yönündeki çabasının yeni iletişim teknolojilerinin olumlu bir katkısı olduğu dile getirildi.

Makalede Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Twitter paylaşımlarının içerik analizi yapılarak aktif birer kullanıcı oldukları bilgisi de yer aldı.