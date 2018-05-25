Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:14

Rektör Battal üniversite personeliyle iftarda buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Rektör Battal üniversite personeliyle iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 14:14

Dr. Peyami Battal, akademik ve idari personelle iftar yemeğinde bir araya geldi.


Van YYÜ Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi’nde verilen iftar yemeğine üniversite personeli aileleriyle birlikte katıldı. Çok sayıda personelin katıldığı iftar yemeği öncesinde konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, mübarek Ramazan ayında ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Rektör Battal, "Bu mübarek ay vesilesiyle tekrar sizinle bir arada olup iftar yapmak beni mutlu etti. Her şeyden önce ülkemizde birlik ve beraberliğimizi bu mübarek ay vesilesiyle daha da güçlendirmeliyiz. Biz üniversite olarak büyük bir aileyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.


İftara YYÜ Rektör Battal’ın eşi Sahibe Battal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Demirel, Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, dekanlar, yüksekokul müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç