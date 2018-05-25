Rektör Battal üniversite personeliyle iftarda buluştu

Dr. Peyami Battal, akademik ve idari personelle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Van YYÜ Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi’nde verilen iftar yemeğine üniversite personeli aileleriyle birlikte katıldı. Çok sayıda personelin katıldığı iftar yemeği öncesinde konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, mübarek Ramazan ayında ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Rektör Battal, "Bu mübarek ay vesilesiyle tekrar sizinle bir arada olup iftar yapmak beni mutlu etti. Her şeyden önce ülkemizde birlik ve beraberliğimizi bu mübarek ay vesilesiyle daha da güçlendirmeliyiz. Biz üniversite olarak büyük bir aileyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

İftara YYÜ Rektör Battal’ın eşi Sahibe Battal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Demirel, Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, dekanlar, yüksekokul müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.