Dr. Peyami Battal, inci kefali ile ilgili düzenlenen etkinliklerde üniversiteye haksızlık yapıldığını belirterek, “Van’ın değerleriyle ilgili üniversitemizin yaptığı çalışmalar görmezden geliniyor” dedi.

Van YYÜ Rektörlüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Battal, Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali ile ilgili çalışma yapan üniversitenin görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Battal, son dönemlerde özellikle Van’ın değerleriyle ilgili üniversitenin yaptığı çalışmaların görmezden gelindiğini belirtti. İnci kefaliyle (Van balığı) ilgili düzenlenen etkinliklerde birçok sivil toplum kuruluşları öne çıkarılırken, proje üreten ve destek fonları çıkaran üniversitenin arka planda tutulduğunu ifade etti. İnci kefalinin varlığını sürdürmesinin sadece avlanmaya bağlı olmadığını dile getiren Battal, “Bunun için Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri fonlarımızda yaklaşık 400 bin TL destek vermek suretiyle çok değişik alanlarda araştırma yapılmıştır. Kirliliğe karşı, gen yapısında meydana gelen değişiklerden tutun, suyun kalitesine ve yetiştiriciliğine bağlı detaylı çalışmalar yapılmıştır. Van inci kefalimizle ilgili yaklaşık 150’nin üzerinde araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bunu yerli ve yabancı bilim insanları yapmış ama bu çalışmalar çok az sayıdadır. Ancak üniversitemiz 1992 yılından itibaren kurmuş olduğu su ürünleri bölümü ile başladı ve bugün de Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde bu çalışmalar devam etmektedir. Yapılan 150 çalışmanın büyük bir çoğunluğu Van YYÜ öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır” diye konuştu.

İnci kefali balığının üniversitenin çalışmaları neticesinde odak noktası haline geldiğine dikkat çeken Battal, “Van YYÜ burada bölüm kurmaya başladıktan sonra inci kefali odak noktasına geldi. Dolayısıyla Van YYÜ’nün yapmış olduğu çalışmaların üstüne gelip oturma ve algı oluşturma gibi bir şansı olmamalıdır. Bu noktada yanlış yapanları kınıyoruz. Üniversite bir öğretim üyesinin yapmış olduğu çalışmayı değerlendirmek gerekiyor. Bu çalışmayı Van YYÜ’nün gücünün arkasında hissettiği için yapıyor. Bu da Van YYÜ’nün birinci aktör olduğunu bütün çalışmaların üniversite kontrolünde yürüdüğüne özellikle dikkat çekmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu durum bizleri üzüyor”

Üniversitenin yapmış olduğu faaliyetlerin arka plana atılmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Battal, “Burada bir sosyal ve kültürel faaliyet yapılıyor ve biz merkez müdürlüğümüzün işin içinde dahil edilmesini beklerken, bazı belediyelerimizin yaptığı faaliyetlerde ilgisi ve maddi katkısı olmayan bazı dernekleri koyuyorlar. Ancak üniversitemizin merkez müdürlüğünü ve Su Ürünler Fakültemizin dekanlığını işin içerisine dahil etmiyorlar. Bu durum da bizleri üzüyor. Tabi biz ise çalışmalarımızı taviz vermeden devam ettireceğiz. Hiçbir katkısı olmayan bazı insanlar bu işin merkezindeymiş gibi gösterilip, üniversitenin hiçbir iş yapmamış gibi göstermek hem etik açıdan, hem de insanı açıdan ciddi bir sorundur” dedi.