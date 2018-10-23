Rektör Battal ve Müdür Tekve arasında işbirliği protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzalandı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzaladı. Rektörlük makamında imzalanan protokol ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Battal, üniversite ve şehir ilişkilerine verdikleri önemi hatırlatarak, "Biz hem sanayicimizle, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ilişkilerimizi hem de resmi kurumlarla olan ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitim konusunda çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığının proje okul uygulaması var. Van'da da bazı okullar bu kapsama alındı. Bugün imzaladığımız ‘Eğitimde İşbirliği' protokolü ile biz bu okullara destek vereceğiz. Hem akademik danışmanlık hem de laboratuvar alt yapısını kullandırmak suretiyle bu işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ben milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Kendilerinin gayretli çalışmaları var. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve ise, üniversitenin kendilerine birçok konuda destek olduğunu ifade ederek, "Rektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimde kaliteyi arttırmak için hem üniversite ile hem de diğer kurumlarımızla ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.