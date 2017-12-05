Rektör Battal ve senato üyelerinden tekstilkente ziyaret

Dr. Peyami Battal öncülüğündeki senato üyeleri, tekstilkentte incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının daveti üzerine tekstilkente gelen Rektör Battal ve senato üyeleri, tekstil fabrikalarını gezdiler. Burada incelemelerde bulunan Battal ve senato üyeleri, işletme sahiplerinden bilgi aldılar. Daha sonra tekstilkent ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Battal, tekstil imalat merkezinde insanların istihdam edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Artık Van’da her türlü sanayi yatırımının yapılabildiğini ifade eden Battal, “Tekstil fabrikaları şu anda tam kapasite çalışıyor. Bazıları üç vardiya, bazıları tek vardiya çalışıyor, ama tam kapasite çalışıyor. Dolayısıyla şu anda tekstilkentte bütün fabrikalar dolmuş durumda ve yeni alanlar açmaya çalışıyorlar. Bu da Van’ın artık kabuğunu kırdığını; dünyaya ve Türkiye’ye markalar üretmeye başladığını gösteriyor. İnşallah üniversite olarak bütün sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Üniversiteden tekstilkente katkı

Tekstil sektöründe biraz zayıf olduklarını dile getiren Battal, “Şu anda yapmış olduğumuz görüşmelerle bu konuda gelişmeye gayret ediyoruz. İnşallah gelecek günlerde çok daha güçlü katkı vererek, tekstilkentteki bütün yatırımcılarla irtibat içerisinde olup, onların taleplerine katkı sunmaya çalışacağız. Bu kapsamda burada yatırım yapan tüm yatırımcılara ve gayretlerinden dolayı DAKA’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, tekstilkent projesinin fiziki anlamda tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, “Bizim için en önemlisi bundan sonra işletmelerin sürdürülebilirliğidir. Bu anlamda geçen hafta Urmiye ve Tebriz’den tekstilcileri getirip buradaki tekstilcilerimizle buluşturduk” dedi.

“YYÜ bizim en önemli paydaşlarımızdan birisidir”

Bölgenin genç nüfus açısından avantajlı bir bölge olduğuna dikkat çeken Halil İbrahim Güray, “Tekstil gibi bir sektörde bunu görerek, bunu fırsata çevirme peşindeyiz. Ama bizim burada kalifiye eleman anlamında firmalara destek sunmamız gerekiyor. Burada da bizim şüphesiz en önemli paydaşlarımızdan birisi YYÜ’dür. Sağolsun hocamızda bu konuda hassasiyet gösterdiler ve ilk fırsatta ziyaret ettiler. Şimdi birkaç işletmeyi birlikte dolaştıktan sonra sahipleriyle bir araya gelip yapabileceğimiz işbirliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Bu kapsamda ziyaretlerinden dolayı başta YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal olmak üzere tüm senato üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.