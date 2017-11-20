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20 Kasım 2017 09:34

Rektör Battal’dan öğrencilere sertifika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yürüttüğü “Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları” projesi kapsamında öğrencilere sertifikaları verildi.

Rektör Battal’dan öğrencilere sertifika

20 Kasım 2017 09:34


AB Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen Van YYÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğünün yürüttüğü “Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları” adlı proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde gerçekleştirilen çalıştayların sonuncusu, YYÜ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.


Çalıştayda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, katılımcı öğrencilere her alanda çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, "Biz gençler için neler yapabileceğimiz konusunda sürekli çalışıyoruz. Eğitim, sağlık, istihdam ve çevre konularında gençlerimizin ihtiyaç ve isteklerini değerlendirip, bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca böyle önemli bir projenin Türkiye genelinde üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.


Rektör Battal, proje kapsamında Doğu Anadolu bölgesi illerinden gelen katılımcılara Youthpass sertifikalarını vererek, öğrencileri tebrik etti.




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