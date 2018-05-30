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30 Mayıs 2018 13:18

Rektör Battal’dan personele sertifika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve 22 ayrı konuda verilen “Makine ve Teçhizat Eğitimi” kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Rektör Prof.

Rektör Battal’dan personele sertifika

30 Mayıs 2018 13:18

Dr. Peyami Battal tarafından sertifikaları verildi.


YYÜ Yeşil Alan Müdürlüğü, çalışanlarına ‘Mesleki Yetkinlik Kazandırma Programı’ kapsamında düzenlenen 35 saatlik kursun sonunda başarılı olanlar için sertifika töreni düzenledi. Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite yönetimi olarak bu tür mesleki yeterlilik kazandırma eğitimlerinin önemini vurgulayarak; “Üniversitemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bu çalışmalarımız devam ederken yeşillendirme çalışmalarını da ihmal etmedik. Artık çok daha yeşil ve yaşanabilir bir yerleşkemiz var. Bu çalışmalarda Yeşil Alan Müdürlüğümüz ve çalışanlarının da büyük katkısı olmuştur. Personelimize yönelik bu tür meslek içi eğitimlere çok büyük önem veriyoruz. Bu eğitimler Sürekli Eğitim Merkezimiz desteği ile bundan sonra da devam edecektir. Sertifika almaya hak kazanan tüm çalışanlarımızı kutluyor, sertifikalarının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, yetkililer, Yeşil Alan Müdürlüğü çalışanları ve kursiyerlerin de katıldığı tören, sertifikaların protokol tarafından verilmesi ile sona erdi.




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