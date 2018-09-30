Rize standı, fuarın ilgi odağı oldu

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Rize'nin standı ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen fuar yoğun bir katılımla 3 gün önce kapılarını açtı. Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda, ayrıca 2'nci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırması Kongresi de gerçekleştiriliyor. Turizm ve Seyahat Fuarında Rize Valiliği, Rize Ticaret Borsası, Rize Belediyesi, Ticaret ve Turizm Müdürlüğü ve Ridos Termal Otelinin ortaklığıyla da bir stant açıldı. Renkliliği ve coşkusuyla dikkat çeken Rize standı; hem Vanlıların, hem de İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle stantta tulum çalarak şarkı söyleyen stant görevlilerine, Vanlılar ile İranlı turistler hep birlikte horon teperek eşlik etti.

İHA muhabirine konuşan Ridos Termal Oteli Genel Müdürü Cemal Akın, Karadeniz'in güzel yaylalarını, kültürünü, gastronomisini halka sunmak üzere müzikleriyle beraber gelen misafirleri coşkulu bir şekilde karşıladıklarını belirtti. Van'daki fuarın bir ayrıcalığı olduğunu ifade eden Genel Müdür Akın, “Bu fuarın ayrıcalığı bir başkadır. Bir tarafımızda İranlı vatandaşlarımızı, diğer bir tarafımızda doğudan sevgili dostlarımızı görüyoruz. Dolayısıyla hem standımıza ilgi büyük, hem de Ridos Termal Otelini tanıyanlar bizleri yalnız bırakmadı. Onların otelimizde aldığı güzel hizmetler ve burada sunulan gösteriler, onları coşkulandırıyor. Biz de Van'dan bulunmaktan çok mutluyuz” dedi.

Herkesi bir arada görmekten mutlu olduğunu söyleyen İranlı Nazila Ahmeri ise, çok duygulandığını belirtti. Bu yıl turizm fuarının çok güzel olduğunu ifade eden Ahmeri, “Katılımcılar Türkiye'nin turizm potansiyeli konusunda bizlere çok zengin bilgiler veriyor. Böyle fuarların devamlılığı olması çok güzel olur” diye konuştu.