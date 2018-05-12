ROKA AVM 6. şubesini hizmete açtı

Edremit Yeni TOKİ 11. Etap’ta kurulan ROKA AVM’nin açılışı öncesinde bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit TOKİ sakinlerinin bütün sorunlarını çözmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirtti. Çiçekli, "Bu TOKİ’lerdeki bütün sorunları biliyoruz. Bu sorunları çözmek için de gayret edeceğimizi ifade etmiştik. Geçen sene güzel AVM’ler, taziye evleri, Aile Destek Merkezleri (ADEM), parklar yaparak burayı daha yaşanır bir hale getirelim demiştik. Bu noktada yerel marketlerimizi çağırdık. Onlar da bizi kırmayıp talebimize iştirak ettiler ve bu güzel marketi halkımıza kazandırdılar" dedi.

Edremit halkına yakışır bir alışveriş marketinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ise market yöneticilerini tebrik etti.

“250 Vanlı insanımızı istihdam etmenin gururu içindeyiz”

Daha sonra kürsüye çıkan ROKA AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Turan Avcı, ROKA AVM’nin müşterisine karşı sadakati ve muhabbetiyle 2006 yılından bugüne kadar geldiğini söyledi. Van halkının yoğun teveccühü ile 6’ıncı şubelerinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Avcı, “ROKA AVM olarak 250 Vanlı insanımızı istihdam etmenin mutluluğu ve gururu içindeyiz. Edremit TOKİ’de ikamet eden vatandaşımız bir maydanoz almak için kilometrelerce yok kat ediyordu. Bu yüzden bir misafiri geldiği zaman mahcup oluyordu. Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli’nin ilçede yaptığı çalışmalara, ROKA AVM olarak destekleyerek 6’ıncı şubemizi halkımızın hizmetine açtık” ifadelerini kullandı.

“Yerel esnafına sahip çık”

Van halkına yerel esnafına sahip çıkması konusunda da çağrıda bulunan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vanlı, halkına hizmet vermeli, iş vermelidir. Biz bu duygu ve düşünceler içinde Van halkımıza çağrımız yerel esnafına sahip çıkmalarıdır. Bu memleketi kalkındıran esnaftır. Bu esnaf da yerel olmalıdır. Bizler kazandık ve bu marketimizi de sizin emrinize sunduk. Burada ekmek, pide ekmek, çörek, lahmacun fırınımız bulunmaktadır. Ayrıca size daha iyi hizmet vermek için tandır lavaş ekmek fırınımız ile sizlerle beraberiz"

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi ile ROKA AVM’nin 6’ıncı şubesi hizmete açıldı.

Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.