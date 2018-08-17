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17 Ağustos 2018 15:01

Roka AVM’de bayram alışverişi başladı

Van’da hizmet veren Roka AVM’de bayram alışverişi başladı.

Roka AVM’de bayram alışverişi başladı

17 Ağustos 2018 15:01


Yıllardır Van’da hizmet veren ve yerel marketlerin önde gelen isimlerinden Roka AVM, bayram hazırlıklarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızın bitmesiyle birlikte vatandaşların bayram alışverişi de başladı. Bayrama 3 gün gibi kısa bir süre kalması, yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tabi bu yoğunluk bizleri de sevindiriyor. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı ilimiz için, ülkemiz için ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve mutluluğa vesile olur. Bizlerde Roka AVM olarak şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.




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