Yıllardır Van’da hizmet veren yerel marketlerin önde isimlerinden Roka AVM’de bayram yoğunluğu başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Ramazan Bayramına sayılı günler kala bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızın bitmesiyle birlikte vatandaşların bayram alışverişi de başladı. Şuan da yaklaşık bir hafta kalmasına rağmen vatandaşların yoğunluğu bizleri sevindirdi. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah ilimiz için, ülkemiz için ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve mutluluğa vesile olan bir bayram yaşarız. Bizler Roka AVM olarak şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise bayram telaşına varmadan şimdiden alışverişlerini yaptıklarını söylediler.