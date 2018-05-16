ROKA AVM’de Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayı bereketiyle birlikte geldi. Gerek iftar gerekse sahur alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü. Ramazan ayına özel indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ROKA AVM’ye akın etti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ROKA AVM Yetkililerinden Nihat Avcı, “İnşallah bu yoğunluk; hayırlı, bereketli, bol kazançlı aylara nasip olur. Bizde bu anlamda bütün vatandaşların Ramazan’ı kutluyoruz” dedi.

Van’da açtıkları 6 şubeyle vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Avcı, “İki gün önce Edremit Yeni TOKİ’de açtığımız yeni şube ile Van halkına hizmet etmekteyiz. Kalite ve ucuzluğu Van’a sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ramazan ayının tüm Müslümanlara barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dediler.