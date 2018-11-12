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Roka Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı Edremit'te aday adayı oldu

Van’daki Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, Edremit Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Van'daki Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, Edremit Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.


Van'da yıllardır gıda sektöründe kentte hizmet veren Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, Edremit Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Kalabalık bir grupla AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık'a evraklarını teslim eden Avcı, yıllardır Van'ın bütün dertleriyle dertlendiklerini ifade ederek, “Van'da iş dünyası olarak çok güzel başarılar elde ettik. Ailemizle, aşiretimizle, halkımızla hep beraber olduk ve hep doğru yolda yürümeyi kendimize düstur ettik. Bunları düstur ederken de siyasi arenada bize en yakın partiyi aradık ve bu da AK Parti oldu. Yıllardır büyüklerimizle, ailemizle, AK Parti teşkilatı ile beraber yürüyoruz ve bundan sonra da beraber yürümeye kararlıyız. Van'ı bu manada herkesin sahiplenmesi lazım. Van'ın AK Parti teşkilatına ihtiyacı var. Bizler de Van'a sahip çıkmak adına, Edremit ilçesine hizmet etmek adına belediye başkanlığına aday adayı başvurusunda bulunduk. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.


AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ise, Vanlı iş adamı Turan Avcı'nı başvurusunun hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

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