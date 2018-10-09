Rus Pazarı yeni çehreye kavuşuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ‘Butik Sokaklar' projesi kapsamında Vali Mithat Bey Mahallesi Leventoğlu Sokağı'nda (Rus Pazarı Sokağı) yenileme çalışması başlattı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce Kültür, Şemsiyeli, Kuş Kafesi, Geri Dönüşüm, Kahvaltıcılar ve Turizm, Çocuk Oyun sokaklarının ‘Butik Sokalar' projesi kapsamında yenilendiği, bu kez de Vali Mithat Bey Mahallesi Leventoğlu Sokağı'nda (Rus Pazarı Sokağı) yenileme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizin tanıtımında özel bir yeri olan Rus Pazarı'nı da içinde bulunduran Leventoğlu Sokağı'nın yenilenme projesi kapsamında ilk olarak tüm eskimiş malzemelerin ve zeminin komple sökümüne başlandı. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış altyapı çalışmalarının ardından zemin iyileştirmesi, onun ardından da begonit taşlarla kaldırımlar yapılacaktır. Aydınlatma, estetik detaylar ve peyzaj çalışmaları sonrasında da projenin ekim ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yedi butik sokağımızın açılışını tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunan belediyemiz, Rus Pazarı Sokağı'nın yanı sıra Ercişli Emrah, Fistan ve Taraftar Sokağı projelerini de sürdürerek yılsonuna kadar toplamda 11 butik sokağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Butik Sokak projelerinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlarımız, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve emeği geçen çalışanlara teşekkür ederek, sokakların yenilenmesinin hem kendileri hem de yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla zaman geçirebilecekleri işlek noktalardan olacağını ifade ettiler” denildi.