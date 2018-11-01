Saadet Partisi, aday adayı başvurularını başlattı

Yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı İlhan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde Saadet Partili belediye başkanlarının hizmete gelmesiyle birlikte il, ilçe, mahalle ve mezraların her karışına ‘Milli Görüş'ün belediyecilik hizmetinin en iyi şekilde ulaşacağını söyledi. İlhan, “Milli Görüş'ün herkese, her yere eşit, milletin parasını çarçur etmeden, gerek altyapı ve gerekse üstyapı hizmetlerini yapacak olan adil belediyecilik anlayışı içerisinde yer almak isteyen vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yerel seçimlerde aday olmak için başvurular 1 Kasım 2018 Perşembe itibariyle; büyükşehir belediye başkan adaylıkları için genel merkeze veya gönderilmek üzere il başkanlığına yapılacaktır. İlçe belediye başkan adaylıkları için bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Belediye meclisi üyelikleri için de bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Teşkilatta görevli olup aday adayı olanların istifaları zorunludur. Ancak halen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi olup aday adayı olanların istifaları gerekmemektedir. Yerel seçim döneminin ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir şenlik havasında, saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesini, tüm insanlığın saadetine vesile olmasını dilerim” dedi.