Saadet Partisi milletvekili adayları çalışmalarına başladı

Seçim çalışmaları çerçevesinde SP Van milletvekili adayları Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Adaylar, vatandaşlarla tek tek el sıkışarak ilçe halkının sıkıntılarını dinledi ve ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İktidara geldiklerinde yapacakları hizmetleri anlatan milletvekilleri adayları, Saadet Partisi olarak 24 Haziran seçiminin sloganı olan “Değiştir” diyerek vatandaştan oy istedi.

SP Van Milletvekili Adayı Özay İlhan, en son ilçe belediyesini kazandıkları ilçe olması dolayısıyla Gürpınar’dan seçim çalışmalarını başlattıklarını ve Gürpınar’ın yeniden Saadet Partisi’ne sahip çıkacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Türkiye’nin yüzölçümü en büyük ilçe olduğunu hatırlatan İlhan, özellikle bölgemizin sorunlarının başında tarım ve hayvancılığın geldiği; bu sektörün gelmiş olduğu kötü durumun doğal sonuçlarından biri olan işsizlik ve geçim sıkıntısı, et ihraç eden bir durumdan, saman ithal eden bir duruma geldiğimizi, tarımın ve hayvancılığın bölgede yeniden canlanması için Saadet Partisi’ne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mevcut hükümetin ‘Milli Görüş’ hükümetleri döneminde bu bölgede açılan üretime ve istihdama yönelik tüm fabrikaları özelleştirme adı altında kapattığını ve halkı işsizliğe ve borca mahkum ettiğini belirten Saadet Partisi Adayı Özay İlhan, bu konuda sorunları ve çözüm vaatlerini sıraladı. Mevcut iktidarın 16 yılda memlekete tek bir fabrika yapmadığını, olanları da sattığını ifade eden İlhan, bölgede yeniden üretimi arttırıcı ve işsizliği azaltacak yatırımların Saadet Partisi iktidarında yapılacağını belirtti.

Mehmet Engin Güngör de, ilçesi Gürpınar ve Van için çalışacağını söyledi. Bu şehrin gençlerinin birçoğunun gurbette çalışmak zorunda kaldığını ve her yıl birçok gencin inşaatlardaki iş kazalarında vefat ettiğini dile getiren Güngör, herkesin doğduğu memlekette doyması için çalışacaklarını ifade etti.

Gürpınarlıların ilgi ve alakalarından memnun olan Saadet Partisi adayları buradan Gevaş ilçesine hareket etti. Gevaş ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden adaylar, Gevaş’ın Milli Görüş kalesi olduğunu ve buranın tarım ürünlerinin yetiştirilmesine müsait olduğunu, iktidara geldiklerinde tarım ve turizmin geliştirilmesi için gerekli adımları atacaklarını kaydettiler. Gevaş adayı Mehmet Aşık Akbaş ise, Gevaşlı biri olarak ilçenin her türlü sorunu ile ilgileneceklerini, herkesin kendilerine kolayca ulaşabilecek bir vekil olacaklarını belirtti.

Bu vesile ile ilçe halkı ve esnafı tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Saadet Partili adaylar, ardından diğer ilçe ziyaretlerine devam etti.