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03 Mayıs 2018 12:31

Saadet Partisinden ‘100 Bin İmza’ya davet

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için tüm partilileri ve Van halkını imza kampanyasına davet etti.

Saadet Partisinden ‘100 Bin İmza’ya davet

03 Mayıs 2018 12:31


24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da aday olduğunu açıklamıştı. Açıklamalarda bulunan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, tüm partilileri ve Van halkını 4-9 Mayıs tarihleri arasında 08.00 ile 20.00 saatlerinde imza vermeleri için partililerinin il-ilçe seçim kuruluna davet etti. İlk günde Türkiye genelinde 100 bin imza toplamayı hedeflediklerini belirten Özay İlhan, “Bu konuda tüm hazırlıklarımız tamam, ulaşım hizmetleri konusunda gerekli koordinasyonları tamamladık. Bizler değil 100 bin, 300 bin imza için hazırız. Ayrıca bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek gerek whatsApp hattımızdan, gerek mail yoluyla bizlere ulaşan kıymetli Van halkımıza şimdiden teşekkürü bir borç biliyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ulaşım ve koordinasyon hattımız için 05336012411 numaralı telefondan irtibata geçebilirler” dedi.




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