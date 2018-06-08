Saadet Partisi’nden çevre yolunda iftar

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından Van-Erciş karayolunda 2009 yılında yapımına başlanan ve bir türlü tamamlanmayan çevre yoluna dikkat çekmek amacıyla yol üzerinde düzenlediği iftar programına birçok partili katıldı. Van-Erciş yolu 20’inci kilometresinde bulunan Buğday Tepeleri mevkiinde yola serilen sofrada bir araya gelen partililer; peynir, karpuz ve su ile iftarlarını açtı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van Milletvekili Adayı Özay İlhan, kentin kronik bir problemi haine gelen çevre yolunun bir an önce tamamlanması adına geçen yıl aynı yerde bir iftar programı daha düzenlediklerini anımsattı. Bu yıl düzenledikleri programın ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden İlhan, “Türkiye geneli yankı bulan bu programın ardından, iktidar Van’ı yine yetim bıraktı. Yıllardır yol yapmakla övünenler Van’ın çevre yolunu yapamadılar” dedi.

“Üçüncü iftar programını burada yapmak nasip olmasın”

Van ilinin olmazsa olmazı olan çevre yolunun bir türlü yapılmadığını dile getiren İlhan, "Saadet Partisi olarak farkındalık oluşturmak adına geçen yıl iftar programı yaptık. Bu yıl iftar programı yapma niyetimiz yoktu. Fakat hiçbir adım atılmadığı için ikincisini yaptık. İnşallah üçüncü iftar programını burada yapmak nasip olmasın diyoruz. Bu anlamda yolun bitmesini isteriz. İnşallah Rabbim bunu bize gösterecek. 24 Haziranda Saadet Partisi meclise girecek ve bu yolda en kısa sürede tamamlanacak. Van’ın bunun birçok kronik problemi vardır ve çevre yolu bu sorunların başında gelmektedir. Bunun gibi bütün kronik problemler Saadet Partisi ile çözülecektir”

Çevre yolunda verilen iftar yemeğinde jandarma ve güvenlik korucuları ise iftarın açıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.