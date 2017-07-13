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13 Temmuz 2017 10:40

Saadet Partisinden Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Vali Murat Zorluoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisinden Vali Zorluoğlu’na ziyaret

13 Temmuz 2017 10:40


İl Başkanı Özay, beraberindeki Van eski milletvekili Fethullah Erbaş ve partililerle Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret ederek, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.


Kanunlar çerçevesinde siyaset yapan tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve demokrasinin gereği olan çok sesliliğe ve legal olan tüm düşüncelere saygı duyduklarını ifade eden Vali Zorluoğlu da, heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Murat Zorluoğlu, valilik ve belediye başkanlığı görevlerinde kentin daha iyi yerlere gelmesi adına özveriyle çalışacaklarını ve siyasi partiler dahil kentin tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde görev yapacaklarını sözlerine ekledi.




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