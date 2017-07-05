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05 Temmuz 2017 10:49

Sağlık Bakanı Akdağ’dan şehit ailelerine ve gazilere mektup

Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından şehit ailelerine ve gazilere gönderilen mektuplar, Van İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından teslim edildi.

Sağlık Bakanı Akdağ’dan şehit ailelerine ve gazilere mektup

05 Temmuz 2017 10:49


İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, görevlendirdikleri personelle il merkezi ve ilçelerde bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini söyledi. İlk olarak İstasyon Mahallesi’nde ikamet eden şehit Abdullah Karaca’nın ailesini ziyaret ettiklerini ifade eden Yanmaz, “Şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın selamını ve mektubunu kendilerine ilettik. Burada sorun ve sıkıntıları varsa rapor ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu, bundan dolayı Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın da talimatıyla şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve de göstereceğiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir. Önümüzdeki günlerde şehit aileleri ve gazi ziyaretlerimiz devam edecektir” dedi.


Sağlık Müdürlüğü personelleri, daha sonra Kore Gazisi Mahir Gazioğlu ve şehit güvenlik korucusu Abdullah Karaca’nın eşi Kadriye Karaca’yı da ziyaret etti.




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