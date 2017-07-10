Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:12

Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, on yıllar boyunca çok büyük mahrumiyet çeken Van’ın bugün bölgenin sağlık merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

10 Temmuz 2017 12:12


Bazı ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi toplantıya katılmak üzere Van’a gelen Bakan Recep Akdağ, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Milletvekili Beşir Atalay ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Van Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve kamu kurum amirlerinin de hazır bulunduğu ziyarette sağlık alanında yapılan çalışmalara değindi. Bakan Akdağ, Van’ın depremden sonra adeta yeniden kurulduğunu ve özellikle sağlık yatırımları itibariyle Türkiye’nin en iyi illeri arasına girdiğini kaydetti. Akdağ, “Bütün alanları itibariyle vatandaşın rahatını sağlayan hastanelerimiz var. Van’da bu anlamda nitelikli yatak oranı bakımından en yüksek illerin başında gelir. On yıllar boyunca çok büyük mahrumiyetler çeken Van, bugün bölgenin sağlık merkezi konumundadır. Van, kentteki vatandaşların yanında çevre illere de hizmet vermektedir. Dolayısıyla Van, bizim sağlık açısından bir bölge şehrimizdir” dedi.


Erciş’te yapılan hastanenin yüklenici firmadan kaynaklı bir gecikmeye uğradığını dile getiren Akdağ, “İnşallah bu yaz hastanemizi hizmete sokmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün kentteki hastanelerimizin birbiriyle uyum içerisinde çalışmaları, acil ambulans ve aile hekimliği başta olmak üzere kentin sağlığını masaya yatıracağız. Bunları en mükemmel hale nasıl getirebiliriz, bunun peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.


PKK’nın gücünü kaybetmesi ve devletin asayişi sağlamadaki çalışmaları nedeniyle bölge halkının büyük bir mutluluk yaşadığına dikkat çeken Bakan Akdağ, “Şükürler olsun bu hususta devletin gücü meseleye tamamen hakim durumdadır. Biz vatandaşların huzur içerisinde daha rahat yaşamaları için uğraşıyoruz. Bütün maksadımız, bütün çabamız budur. Dolayısıyla buna engel olmaya çalışan kim olursa devletin gücünü karşısında bulacaktır” şeklinde konuştu.


Van Valisi Murat Zorluoğlu ise kente ziyaretinden dolayı Bakan Akdağ’a teşekkür etti.


Ziyaretin ardından Bakan Akdağ, Semerkand Eğitim ve Kültür Merkezini ziyaret etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:44
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!