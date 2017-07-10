Bazı ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi toplantıya katılmak üzere Van’a gelen Bakan Recep Akdağ, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Milletvekili Beşir Atalay ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Van Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve kamu kurum amirlerinin de hazır bulunduğu ziyarette sağlık alanında yapılan çalışmalara değindi. Bakan Akdağ, Van’ın depremden sonra adeta yeniden kurulduğunu ve özellikle sağlık yatırımları itibariyle Türkiye’nin en iyi illeri arasına girdiğini kaydetti. Akdağ, “Bütün alanları itibariyle vatandaşın rahatını sağlayan hastanelerimiz var. Van’da bu anlamda nitelikli yatak oranı bakımından en yüksek illerin başında gelir. On yıllar boyunca çok büyük mahrumiyetler çeken Van, bugün bölgenin sağlık merkezi konumundadır. Van, kentteki vatandaşların yanında çevre illere de hizmet vermektedir. Dolayısıyla Van, bizim sağlık açısından bir bölge şehrimizdir” dedi.

Erciş’te yapılan hastanenin yüklenici firmadan kaynaklı bir gecikmeye uğradığını dile getiren Akdağ, “İnşallah bu yaz hastanemizi hizmete sokmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün kentteki hastanelerimizin birbiriyle uyum içerisinde çalışmaları, acil ambulans ve aile hekimliği başta olmak üzere kentin sağlığını masaya yatıracağız. Bunları en mükemmel hale nasıl getirebiliriz, bunun peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

PKK’nın gücünü kaybetmesi ve devletin asayişi sağlamadaki çalışmaları nedeniyle bölge halkının büyük bir mutluluk yaşadığına dikkat çeken Bakan Akdağ, “Şükürler olsun bu hususta devletin gücü meseleye tamamen hakim durumdadır. Biz vatandaşların huzur içerisinde daha rahat yaşamaları için uğraşıyoruz. Bütün maksadımız, bütün çabamız budur. Dolayısıyla buna engel olmaya çalışan kim olursa devletin gücünü karşısında bulacaktır” şeklinde konuştu.

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise kente ziyaretinden dolayı Bakan Akdağ’a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Bakan Akdağ, Semerkand Eğitim ve Kültür Merkezini ziyaret etti.