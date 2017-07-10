Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

Van’da da yıllar boyunca terör örgütü PKK’nın baskısıyla insanlarımız bunalmış bir durumdaydı. Şükürler olsun bu bunalmışlık ortadan kalktı" dedi.

Van’daki ziyaretleri kapsamında Semerkand Eğitim ve Kültür Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret eden Recep Akdağ, yürütülen çalışmalar hakkında dernek başkanlarından bilgi aldı. KADEM’de konuşan Akdağ, Türkiye’nin her geçen gün daha yaşanılacak bir ülke durumuna geldiğini belirterek, “Türkiye’nin bazı bölgelerinde, Van’da da yıllar boyunca terör örgütü PKK’nın baskısıyla insanlarımız bunalmış bir durumdaydı. Şükürler olsun bu bunalmışlık ortadan kalktı. 15 yılın mücadelesi meyvelerini vermeye başladı. Belli bir noktaya geldik. Adeta bazı ilçelerimiz, köylerimiz, hatta bazı şehirlerimizin uzun süre kronik hastalık çeken, yoğun bakımda yatan bir hastanın oradan kurtulması gibi. Bunu ziyaret ettiğim illerde de, Van’da da böyle oldu. Bir taraftan hükümet olarak sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte çalışarak insanlarımıza daha güzel günler göstereceğiz” dedi.

Bütün oyunları bozacak tek formülün güçlü bir Türkiye olduğunun altını çizen Bakan Akdağ, “Birileri bunu istemiyor olabilir ama biz istiyoruz. Biz; insanımız, çocuğumuz, yaşlımız, gencimiz daha güzel ülkede yaşasın istiyoruz. Her geçen gün Türkiye, daha yaşanılacak ülke durumuna geliyor. Bölge coğrafyası itibarıyla Türkiye’nin üstünde oyunlar bitmez, ama biz de bu oyunlara karşı gereğini yerine getiriyoruz. Güçlü bir Türkiye, oyunları bozacak tek formüldür" diye konuştu.

Van’da da çok güzel bir ortam oluştuğunun altını çizen Akdağ, “AK Parti olarak yıllardır sivil toplumun gelişmesine katkı sunuyoruz. Yeter ki ’sivil toplum’ adı altında kurulan kuruluşlar bayrağımıza, vatanımıza ters bakmasın. O hale gelmişse onun adına artık sivil toplum denilmez, o başka bir şeye dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Akdağ, ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.