Sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde geniş kapsamlı bir iftar yemeği düzenlendi. İftar programına İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, şube müdürleri ve sağlık personelleri katıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Ramazan ayında iradeleri güçlendiren oruç cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten, sosyal hayatta ise dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşanmasına ve Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelenmesine vesile olmaktadır. Böyle bir programda sağlık çalışanları ve aileleri ile beraber bir araya gelmemiz bizleri mutlu etmiştir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini de bu yaşamaktayız. Ayrıca tüm İslam alemi ve milletimize hayırlar getirmesi dileklerinde bulunuyorum. Düzenlediğimiz iftarla sağlık çalışanlarının büyük ve birbirine sürekli destek olması gereken bir ailenin fertleri olduğunu göstermek istedik. İnsanlarımıza yardımcı olma adına çok acil müdahale edilmesi gereken ve en küçük bir eksikliği affetmeyen bir alanda çalışıyoruz. Bu yoğun iş temposu arasında mübarek Ramazan ayımızı da fırsat bilerek sağlık alanında çalışan personelimizi kaynaştırmayı düşündük. İl Sağlığı Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz iftara bizzat katılıp bu muhteşem tablonun oluşmasına katkıda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.