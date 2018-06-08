“Sağlık elçilerimiz- öğrencilerimiz” projesi

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla karne alan 50 bin öğrenciye karnelerinin yanında velilerine iletilmek üzere "farkındalık mektubu" verildi. Van İl Sağlık Müdürü Opr. Dr Nevzat Akdoğan imzasıyla öğrencilere karnelerinin yanında verilen mektuplarda, " Erken teşhisle binlerce kişinin kansere yakalanmadan tedbir alınmasının sağlandığı ve birçok kişinin bu sayede hastalığı yendiğine işaret edildi. Van İpekyolu Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi karne töreninde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, kanserle ilgili duyarlılığı artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Amacı kanserle mücadelede taramaların önemini vurgulamak olan bu mektup aracılığıyla ilimizde yaklaşık 50 bin öğrencinin anne ve babalarına ulaşmayı hedefledik. Çünkü kanser oluştuğunda sadece hastayı değil, başta eşi ve çocukları olmak üzere tüm ailesini ve sevdiklerinin derinden etkilemektedir. Kanser, tedavisi mevcut olmakla birlikte bu süreç hastalar ve aileleri için oldukça zor ve yorucudur. Şüphesiz bu durumdan en çok etkilenecek olanlar ise çocuklardır. Bu nedenle kanserle savaşta anne ve baba olmak üzere sizlerin gayret göstermesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kanserin taramalarla önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret edilen mektupta, Van’daki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Mobil Sağlık aracımızın iletişim bilgileri paylaşıldı.

Ayrıca Van Ağız ve Diş Hastanesi yanında hizmet veren Mobil Sağlık aracının içerisinde de pek çok sağlık hizmeti ile birlikte kanser taramaları da yapılabilmektedir. Tüm bu işlemlerin ücretsiz yapıldığı belirtildi.