Sağlık müdürlüğünde devir teslim

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, görevi Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan'dan devraldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, görevi Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan'dan devraldı. Van İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan, devir teslim töreninde makamların emanet olduğunu ve görevini gönül rahatlığıyla teslim ettiğini ifade ederek, Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na yeni görevi için başarı temennilerinde bulundu.

Göreve yeni atanan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise sağlıkta dönüşüm süreci ile önemli bir noktaya gelen sağlık hizmetlerinin bundan sonra da ilde artarak devam etmesi için çalışmak üzere görevi devraldıklarını ifade etti.

Müdür Sünnetçioğlu, Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan'a bir Vanlı olarak şimdiye kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim iletti. Devir teslim töreninin sonunda sağlık müdürlüğü ününde kurum personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.