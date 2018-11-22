Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, Bahçesaray hastanesinde incelemelerde bulundu

Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, beraberinde Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Başkan Yardımcısı Dr. Adem Erginoğuz ile birlikte Başçesaray ilçesinde gitti. Bahçesaray Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlık Merkezlerini (ASM) gezerek sağlık hizmeti hakkında hastane idarecileri ve çalışanlarından bilgi aldı. Hastanedeki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, en büyük yatırımın insan sağlığına yapılan yatırım olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnnetçioğlu, sağlık alanında yapmış oldukları çalışmalar kapsamında ilçelerde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan yatırımlar kapsamında ilçelerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile Aile Sağlığı Merkezleri yeni yapılan hizmet binasında personelin mevcut koşullardan daha verimli ve ferah bir ortama kavuşturabilmek adına gerekli çalışmalarımız devam etmekte ifadesinde bulundu.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Van'ın Bahçesaray ilçesi ilimize 110 kilometre uzaklıktadır. Bu anlamda kış şartlarının çetin geçtiği ve mevcut sağlık alanında eksiklik yaşanmaması için hastanemiz Halk Sağlığı, Aile Sağlık Merkezimiz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde mevcut konumu ve eksikleri ile ilgili tespitler yapmak için ve bundan sonraki yapılacak faaliyetlerimizi hızlandırmak amacıyla çalışmalarımız deva etmekte. İlçemizde vatandaşımıza verilecek her türlü hizmetin en iyi düzeyde olmasını arzu ediyoruz” dedi.