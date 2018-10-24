Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na ziyaret

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Sağlık-Sen Van Şube Başkanı, Büro Memur-Sen Van Şube Başkanı ve Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı, Müdürü Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, il düzeyindeki sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve sağlıkta dönüşüm süreci ile önemli bir noktaya gelen sağlık hizmetlerinin bundan sonra da artarak devam etmesi için çalışmak üzere görevi devraldığını belirtti. Van Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle yatırımlar ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi alanında yoğun çalışmalarının olacağını dile getiren Sünnetçioğlu; Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, Büro Memur-Sen Van Şube Başkanı Mahmut Gülaçar ve Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Orhan Gülaçar'a yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.