Sağlık personeline motivasyon ziyareti

Şebnem Kartal, 112 acil sağlık istasyonları ve aile sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Dt. Şebnem Kartal, beraberindeki 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer ve 112 personel sorumlusu Serpil Kocatürk ile 112 acil sağlık istasyonları ve aile sağlık merkezlerinde gece çalışan personelleri ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntı ve taleplerini dinledi. Her zaman personelin yanında olduklarını ifade eden Kartal, “Sorun ve sıkıntılarınızı bizimle paylaşabilir; çözüm ve önerilerinizi dinleyerek sizlere destek oluruz” dedi.

Dt. Şebnem Kartal, motivasyon amaçlı ziyaretlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.