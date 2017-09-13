Sağlık personeline ’Sepsis’ eğitimi

Van KHB Genel Sekreterliği organizasyonuyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Özlem Acicbe tarafından “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” dolayısıyla sağlık çalışanlarına eğitim verildi. Dünyada sepsis hastalığı nedeniyle yılda 30 milyon kişinin tedavi gördüğü ve bunların 5-8 milyonunun ise bu nedenle öldüğü bildirilen programda; bepsis farkındalık, tanı, acil ve ileri tedavi eğitimi verildi. Düzenlenen programla ilgili konuşan Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolaysıyla Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de bütün sağlık profesyonellerine sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık eğitimi verilmesi talimatı verdiğini söyledi. Sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık eğitimi kararının Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir işbirliğiyle alındığını belirten Semur, “Alınan karar doğrultusunda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda birliğimize bağlı olan sağlık personellerini davet ettik. Aynı şekilde Van ilinde bulunan özel hastanelerdeki sağlık çalışanlarını da davet ettik. Yine aynı şekilde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde bu konuyla alakalı bir farkındalık eğitimi verilecek. Bizlerde bu vesileyle bu hastanede toplandık. Konuyla alakalı başhekimimiz ve yoğun bakım uzmanımıza teşekkür ediyorum. Ciddi oranda bir katılım sağlandı. Bundan sonraki süreçte toplantının asıl amacı olan sepsisin erken tanınması, sağlık çalışanları tarafından doğru olarak tedavi edilmesi ve sosyal güvenlik giderlerinin azaltılması açısından çok önemli olduğunu gördük” dedi.

Sepsis hastalığının halk dilinde yoğun bakım hastalarının kanda enfeksiyon değerlerinin yükselmesi ve hayati durumun ortaya çıkması olduğunu ifade eden Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İlikerden ise, “13 Eylül Dünya Sepsis Günü etkinlikleri kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de yoğun katılımın gerçekleştiği ve gelen sekreterimizin katkılarıyla çok faydalı bir eğitim yaptığımızı düşünüyoruz. Sepsis halk dilinde yoğun bakım hastalarının kanda enfeksiyon değerlerinin yükselmesi ve hayati durumun ortaya çıkması demektir. Bunun yönetiminde ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Hastanemiz bin 627 yataklı, 160 yataklı da yoğun bakım içeren bir sağlık kompleksi olması hasebiyle bu eğitimin yoğun bakımlarımızda sepsis oranlarını düşürmek, erken tanı koymak ve sepsis hastalığını yönetmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Özlem Acicbe de, Türkiye çapında 52 ilde 117 hastanede sepsis ile ilgili bir farkındalık, tanı ve tedavi eğitimi düzenlendiğini belirterek, “Ben hem Türk Yoğun Bakım Derneği üyesi, hem de yoğun bakım uzmanı olarak sepsisin tanı ve tedavisiyle ilgili bir eğitim verdim. Bu konuda özellikle sepsisin çok ölümcül bir hastalık olması, az tanındığı için ve tedavilerde gecikme olduğundan dolayı hem sağlık çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak, hem de biraz daha halkımıza yönelik bu hastalığı tanıtmak ve erken tanı ve tedaviye olanak sağlamak için çalışmalarda bulunduk” şeklinde konuştu.

Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz de katıldı.