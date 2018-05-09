“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Van’a geliyor

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığından yapılan açıklamada, müzikalin 14 Mayıs 2018 günü saat 11.00 ve 13.30’da iki seans şeklinde İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Spor Salonunda sahneleneceği belirtildi. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği ‘Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ müzikali, 14 Mayıs Pazartesi günü 2 seans şeklinde Bostaniçi Spor Salonunda sahnelenecek. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için bakanlığımız çok ciddi çaba sarf ediyor. Dolayısıyla Rafadan Tayfa, çocuklarımızın gönül ve ruh dünyasını çok ciddi manada güvenli bir biçimde inşa edebilecek bir eğlence anlamı taşıyor. Çünkü biz çocuklarımızın zihinlerini zararlı yayınlardan, zararlı fikirlerden de korumak istiyoruz. Bu kapsamda tamamen ücretsiz olan ‘Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ müzikaline tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” denildi.