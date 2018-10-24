Sakatatçılar Çarşısında sona gelindi

Daha önce Tarihi Peynirciler Çarşısında sağlık şartlarına uygun olmayan bir ortamda hizmet veren ve kısa süre önce ihalesi yapılarak yapımına başlanan Sakatatçılar Çarşısı, açılış için gün sayıyor. Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde yapılan çarşıda, 16 dükkân, 1 lokanta ve 1 zabıta noktası bulunuyor. İnşaatı tamamlanan, elektrik fayans ve boya işlemlerine geçilen çarşı, bittiğinde bölgenin standartlara uygun en büyük ve en modern sakatatçılar merkezi olacak.

Sakatatçılar Çarşısındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, çarşıyı 2018 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Sakatatçı esnafının ilk defa bu standartlarda bir çarşıya kavuşacaklarını ifade eden Kaplan, çarşının 3 kattan oluştuğunu belirterek, “Bodrum, zemin ve asma kattan oluşan modern Sakatatçılar Çarşımız, tüm detaylar düşünülerek inşa ediliyor. Buraya getirilen sakatatlar önce bodrum katta temizlenip hazırlanacak, daha sonra zemin katta teşhir edilecek. Asma katımız ise burada çalışan esnafımızın dinlenmesi için tasarlandı. Ayrıca çarşımızın Akköprü Deresi'ne bakan cephesinde belediyemize ait iş yerleri de olacaktır. Olabilecek tüm detayların düşünüldüğü çarşımız, Tarım ve Orman Bakanlığı standartlarına göre dizayn ediliyor. Tüm bunların yanı sıra çarşımızda alışveriş yapan vatandaşlarımızın kullanabileceği bay-bayan WC'ler ve mescitler inşa ediliyor. Sağlık ve hijyen kurallarını üst düzeyde uygulayacağımız modern çarşımızı yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.