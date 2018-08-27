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27 Ağustos 2018 15:42

Sakatatçılar Çarşısı’nın ihalesi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Sakatatçılar Çarşısı’ndaki 17 dükkanın 10 yıllık kiralama ihalesini yaptı.

Sakatatçılar Çarşısı’nın ihalesi yapıldı

27 Ağustos 2018 15:42


Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen ihale, Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında yapıldı. İhale komisyonu ile Van Sakatatçılar ve Tavukçular Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi temsilcilerinin hazır bulunduğu ihalede, 16 dükkan ve 1 lokanta 5+5 yıl şeklinde kiraya verildi. Bir zabıta noktasının da yer alacağı alanda yap-işlet-devret usulü yapılan dükkanların 3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.


İhale komisyonu adına konuşan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, sakatatçı esnafının kısa süre içinde yeni yerlerine kavuşacaklarını belirterek, yapılan ihalenin hayırlı olmasını diledi.


Daha önce Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda sağlık şartlarına uygun olmayan bir ortamda hizmet veren sakatatçı esnafı, Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Cadde’sinde yeni yapılan modern dükkanlarla Vanlılara sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet verecek.




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