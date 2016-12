SAKOM her an hizmete hazır

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinin (SAKOM) 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

Van’da 2014 yılında hizmete giren SAKOM; özellikle afet, toplumsal olaylar, terör olayları ve hasta kurtarma gibi olaylarda vakaya en kısa sürede ulaşılması için kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamaya çalışıyor. Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, SAKOM’un işleyişi ile ilgili bilgi vererek, “İlimizde bulunan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), öncelikli olarak Van, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Ağrı illerinde her türlü vakaya ulaşmamızda koordinasyonu sağlayan bir birimdir. Birimimizde personel sayımız değişken olmakla beraber, şu an 10 sağlık personelimizle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermekteyiz” dedi.



“SAKOM vakaya daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmamızı sağlıyor”

Özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarında vaka takibi ve vakaya ulaşmada SAKOM’un hayati önem taşıdığını belirten Dr. Yanmaz, “Birimimiz ilimizde ve bölgemizde cereyan eden her türlü olağandışı durumlar, toplumsal olaylar, afetler, hasta kurtarma operasyonları ve özellikle de kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanan vakaları takip edilmekte, değerlendirilmekte ve 112 komuta kontrol merkezimizle eş zamanlı olarak aynı sistemler üzerinden koordinasyon sağlayarak vakaya daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmamızı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Diğer kurumlarla anlık bilgi paylaşımı yapıladığını da anlatan Dr. Yanmaz, “Özellikle buradaki arkadaşlar lokalizasyon tespiti, oradaki sıkıntının giderilebileceği diğer paydaş kurumların faydasına olacak şekilde 112 ve UMKE birimlerimizle birlikte yapacakları organizasyonla daha kısa sürede ve güvenle hastalara ulaşmakta ve çalışmalarını da organizeli bir şekilde yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

SAKOM çalışanı Paramedik Büşra Ebiperi de, SAKOM’un Ekim 2014’ten bu yana hizmet verdiğini belirterek, “İlimiz ve bölge illerde yaşanan olağandışı durumlara ve afetlere müdahale ediyoruz. Kurumumuzun diğer kurumlarla entegrasyonu ve organizasyonu sağlıyoruz. Bilgiler elde ederek bunları gerekli kurum kuruluş ve yetkili kişilerle anlık olarak paylaşıyor ve bu bilgileri sürecin yönetiminde kullanıyoruz” diye belirtti.

Paramedik Müge Arıkanlı ise, kendilerine gelen ihbarlarda güvenlik anlamında bir sıkıntı olup olmadığı konusunda bilgi edindiklerini belirterek, şöyle dedi:

“Kış şartlarında daha çok köylerde alınan vakalara ambulansın ulaşmasında yollar kapalı ise belediye ve karayolları ekipleri ile görüşerek yolların açılmasını ve hastaya kısa sürede ulaşılmasını sağlıyoruz. Bölgede herhangi bir terör olayı var mı? Bölge güvenli mi? Hem ambulansımız hem de hastamız için risk teşkil edecek bir durum var mı? Bunları kolluk kuvvetlerimizden sorguluyoruz. Ardından eğer ulaşımla alakalı da bir sorun yoksa buradan ambulansımız çıkış yapıyor.”

Paramedik Rubar Mengeş de, tüm çalışmaları yaparken adeta zamanla yarıştıklarını ifade ederek, “Önemli olan bizim için hastamıza en kısa zamanda ulaşmaktır. Zaten 112’nin çalışma durumu budur. Biz SAKOM’da yolun daha hızlı açılması ve vakaya daha kısa sürede ulaşmak için engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.