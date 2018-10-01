Şampiyon başpehlivanlar Gürpınar'a geliyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenecek olan "Kırkpınar'dan Gürpınar'a" Ulusal Yağlı Güreş Festivaline katılmak üzere şampiyon başpehlivanlar kente gelecek.

Türkiye'nin önde gelen başpehlivanları, 4 Ekim'de Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenecek "Kırkpınar'dan Gürpınar'a" Ulusal Yağlı Güreş Festivaline katılmak üzere kente geliyor. Kırkpınar er meydanının son şampiyonu Orhan Okulu, yılların Kırkpınar şampiyonu Recep Kara ve Kırkpınar başpehlivanı şampiyon güreşçi İsmail Balaban, Gürpınar er meydanında Vanlılarla olacaklar.

Gürpınar Belediyesi tarafından organize edilen ve bölgenin ilk ve tek yağlı güreş organizasyonu olma özelliğini taşıyan festivalde, 40 pehlivan er meydanına inerek kispet giyecek. İlçedeki Başbulak Er Meydanı'nda düzenlenecek olan yağlı güreşlere Orhan Okullu, İsmail Balaban ve Recep Kara'nın yanı sıra Ramazan Bircan, Ali Gökçen, Fatih Koyuncu, Semih Turgut, Ertuğrul Dağdeviren, Turan Balaban, Abdullah Güngör, Faruk Akkoyun ve Ahmet Kavakçı gibi isimler de katılacak.

İzleyenlere büyük bir heyecan yaşatacak müsabakalar, 4 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.