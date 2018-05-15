Şampiyon kızlardan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Büyükşehir Belediyesinin eğitime katkı sunmak ve eğitim kalitesine artırmak için verdiği destekler devam ediyor. Çalışmalarla birlikte Edremit ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Mustafa Cengiz İlk ve Ortaokuluna 200 kişilik çok amaçlı konferans salonu ve 100 kişilik kütüphane yaptırılmış, halkoyunları ekibine de bölge şampiyonası öncesi maddi destekte bulunulup oyun kıyafetleri diktirilmişti.

Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Bingöl’de düzenlenen Yıldızlar Halk Oyunları Yarışmasına katılan Mustafa Cengiz Ortaokulu öğrencileri, şampiyonadan birinci dönerek Bodrum’da haziran ayında gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılarının ardından öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi adına makamında kabul eden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, hepsini tek tek kutlayarak tebrik etti.

Eğitimin en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirten Genel Sekreter Yalçın, “ Göreve geldiğimizden bugüne Van Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok okula yardımda bulunup toplantı salonu, kütüphane, spor salonu, oyun parkı, çevre düzenlemesi yaptık. Yine köy okullarımızı onardık. Güçlü bir Türkiye için eğitime olan katkılarımız devam edecek. Çünkü çocuklarımız bu ülkenin yarınlarıdır. Ben bir kez daha bize böyle bir mutluluğu ve gururu yaşattığınız için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Haziran ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonası için de başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler de, Büyükşehir Belediyesi ve Genel Sekreter Yalçın’a kendilerine ve eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarete Genel Sekreter yardımcıları Salih Allahverdi ve Ülker Cem Kaplan ile Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, Okul Müdürü Şerafettin Aysan, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.