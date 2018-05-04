Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 16:12

Şampiyon kızlardan Yalçın’a ziyaret

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı şampiyona öncesi ziyaret ederek moral depoladı.

Şampiyon kızlardan Yalçın’a ziyaret

04 Mayıs 2018 16:12


Spora, sporcuya verdiği desteklerle yeni sporcuların yetişmesine ve başarılı olmasına katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, verdiği mücadelenin karşılığını almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi kulüplerinden olan Genç Kızlar Voleybol Takımı, Şırnak’ta yapılan müsabakalarda grubundaki Hakkâri, Bitlis ve Şırnak takımlarını mağlup ederek 14-22 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde yapılacak olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.


Müsabakalarda zorlu rakiplerini yenerek kent tarihinde bir ilki gerçekleştiren Genç Kızlar Voleybol Takımı, Genel Sekreter Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, takım oyuncuları ve teknik heyet katıldı.


Van’a böyle bir gururu kazandırdıkları için sporcuları tek tek tebrik eden Genel Sekreter Yalçın, “Göreve geldiğimizden bugüne spora sporcuya büyük önem veriyoruz. Çok şükür kısa zamanda verdiğimiz desteklerin karşılığını almaya başladık. Bize böyle bir mutluluğu ve gururu yaşattığınız için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. 14-22 Mayıs’ta yapılacak olan şampiyonadan da sizlerdin başarı bekliyorum” dedi.


Sporcular da, Büyükşehir Belediyesi ve Genel Sekreter Yalçın’a kendilerine ve spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç