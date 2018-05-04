Şampiyon kızlardan Yalçın’a ziyaret

Spora, sporcuya verdiği desteklerle yeni sporcuların yetişmesine ve başarılı olmasına katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, verdiği mücadelenin karşılığını almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi kulüplerinden olan Genç Kızlar Voleybol Takımı, Şırnak’ta yapılan müsabakalarda grubundaki Hakkâri, Bitlis ve Şırnak takımlarını mağlup ederek 14-22 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde yapılacak olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda zorlu rakiplerini yenerek kent tarihinde bir ilki gerçekleştiren Genç Kızlar Voleybol Takımı, Genel Sekreter Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, takım oyuncuları ve teknik heyet katıldı.

Van’a böyle bir gururu kazandırdıkları için sporcuları tek tek tebrik eden Genel Sekreter Yalçın, “Göreve geldiğimizden bugüne spora sporcuya büyük önem veriyoruz. Çok şükür kısa zamanda verdiğimiz desteklerin karşılığını almaya başladık. Bize böyle bir mutluluğu ve gururu yaşattığınız için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. 14-22 Mayıs’ta yapılacak olan şampiyonadan da sizlerdin başarı bekliyorum” dedi.

Sporcular da, Büyükşehir Belediyesi ve Genel Sekreter Yalçın’a kendilerine ve spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.