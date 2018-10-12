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Şampiyonlardan büyükşehir belediyesine ziyaret

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasına katılan 27 yaşındaki Rıdvan Kayran Türkiye üçüncüsü oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasına katılan 27 yaşındaki Rıdvan Kayran Türkiye üçüncüsü oldu.


Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Gaziantep'te geçen hafta düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonasına katılan görme engelli Rıdvan Kayran, 100 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu. 180 kişinin katıldığı şampiyonada zorlu rakiplerini geride bırakarak büyük başarı sağlayan Kayran, şampiyonanın ardından Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi adına sporcu ve Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Van Şube Başkanı Mail Tam'ı kabul eden Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, başarısından dolayı Kayran'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Kayran ve Tam da, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür edip, Tamer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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