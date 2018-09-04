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04 Eylül 2018 17:23

Saray ilçesinde kömürlük yangını

Van’ın Saray ilçesinde bir vatandaşa ait kömürlükte yangın çıktı.

Saray ilçesinde kömürlük yangını

04 Eylül 2018 17:23


Olay, Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi’nde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Yaşar Bilir isimli vatandaşa ait evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.


Çıkan yangında kömürlüğün tavanında hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı bildirildi.




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