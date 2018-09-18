Saray Kaymakamı Aydın göreve başladı

Van'ın Saray Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcılığı'ndan aray Kaymakamı ve Saray Belediye Başkan Vekili görevine atanan Mehmet Halis Aydın göreve başladı. Göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gelen tebrikleri kabul sonra kurum müdürleri ile toplantı yaparak ilçe hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aydın'ın öz geçmişi;

1984 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi İstanbul'da tamamladı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü birincilikle bitirdi. 2008 yılında Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 2008-2011 yılları arasında sırasıyla İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Denetim Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı, Yabancı Dil Kursu, Yurtdışı Stajı ve Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamladı. Yurtdışı Stajı esnasında İngiltere Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 95. Dönem Kaymakamlık Kursunun ardından kura ile Konya Güneysınır Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Karaman Başyayla ve Kayseri Sarız İlçelerinde Kaymakamlık görevini yürüttü. 2015 yılı yaz kararnamesi ile Kars Vali Yardımcılığına ve 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Saray Kaymakamı ve Saray Belediye Başkan Vekili görevine atanan Mehmet Halis Aydın evli ve bir çocuk babasıdır.