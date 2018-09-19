Saray'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Saray Kaymakamlığı önün Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Aydın, makamında şehit ve gazi yakınlarını ağırladı. Programa Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, kurum amirleri, asker, polis, gazi ve şehit yakınları katıldı.