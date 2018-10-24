Saray'da kütüphane açılışı

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın katılımıyla kütüphane açılışı yapıldı.

Saray ilçesindeki Şehit Piyade Er Vedat Dolunçay İmam Hatip Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışına Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın da katıldı. Saray İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından oluşturulan okul kütüphanesinin açılışını yapan Aydın, kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılan kütüphaneye Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Doğukan Tazegül adı verildi.