SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazandı

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Türkiye ve Dünya tarihinde önemli bir yere sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van şehri; kendi doğallığına yakışan, hasta odaklı hizmet vermeyi ilke edinerek hasta haklarına saygılı, sürekli fikir üreten, yeniliklere açık profesyonel bir ekip ruhu ile etik kurallara uygun çağdaş fiziki şartlarda çalışanların ve hastaların memnuniyetini ön planda tutan kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla insanımızın layık olduğu sağlık hizmetini sunmayı misyon edinmiş. Vizyonu geniş, modern teknoloji ile donatılmış, tam teşekküllü hastane ortamında Sağlık Hizmetini sevgi ve güler yüzle yaklaşarak, sorunları çözmeye çalışan, tüm insanı gereksinimlere duyarlı, yeniliklere açık ve üretken bir ekip anlayışı sunarak kalite yönetimi standartlarına uygun lider bir sağlık kurumu olarak hizmet vermektedir. Hastanemiz 229.000 m2 arsa alanı, 182.000 m2 kapalı alana sahip sağlık kampüsü şeklinde hizmet vermektedir. 2017 yılı ilk 6 ay verilerine göre Türkiye'nin çevre il ve ilçelerden en fazla hasta sevki alan hastanesi olan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1500 yatak kapasiteli olup bütün hasta odaları niteliklidir. Son yapılan kalite değerlendirmesinden 100 üzerinden 89.89 puan alarak gelen yurtiçi ve yurtdışı hastalarına kaliteli hizmet sunmaktadır. Başta İran, Irak olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Hollanda, İsveç, Fransa, Kanada, Kore gibi çeşitli ülkelerden 2017 yılı itibaren hastanemize sağlık hizmeti almak için gelen hasta sayısı Sağlık Turizminde 158, Turistin Sağlığında ise 102'dir” denildi.

Bakanlığın 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı yayınladığı yönetmelikte Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında kamu hastanelerinde hizmet sunulması ve uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alınması için birtakım kriterler belirlendiği belirtilen açıklamada, “Geniş hizmet yelpazesine sahip; modern fiziki yapısı avantajını da kullanarak sağlık turizmine gönül vermiş olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, belirlenen kriterleri sağlamış olup sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında yetki belgesi almaya hak kazanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Medipol üniversitesi temsilcileri tarafından 2 Kasım 2017 tarihinde hastanemize yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz, EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını pratikte başarılı bir şekilde göstermiş ve Seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazanmıştır. Sağlık Turizminde dijital hastane olmanın öneminin farkında olup Türkiye‘nin en büyük dijital hastanesi olmaya hak kazanmamız bizi daha çok heyecanlandırmıştır. Ve Stage 7 için çalışmalarımız şimdiden başlamıştır. Sağlık bakım ve hizmetlerinde dünyaya açılan sağlık kapılarından biri olmak bizim için yeter ve gerek şartın ötesinde manevi açıdan bir haz ve gurur vesilesidir. İlklerin Merkezi olma yolunda hızla ilerleyen, başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette ‘insan ilkesidir' prensibiyle çalışan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi bugün ve gelecekte yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarına hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.